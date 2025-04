Cómo esta «WrestleMania Week» será la menos «indie» de la historia

Veterana de la lucha estadounidense, forjada bajo los focos de OVW, Ray Lyn defendió en reciente entrevista con WrestleZone el programa WWE ID como una gran oportunidad para que los talentos independientes puedan proseguir su camino gracias al apoyo de una gran empresa.

Sin embargo, esa imagen de casa de beneficencia atribuida a WWE choca con cierto reporte que recogimos días atrás, revelador de cómo se las gasta realmente el otrora Imperio McMahon, cuando Beyond Wrestling tiene en agenda un evento el mismo día que la próxima edición de AEW Collision.

Convengamos en admitir que entre todas las semanas del año, la «WrestleMania Week» alternativa, esa con la que numerosas promotoras hacen su particular agosto aprovechando la presencia del mayor evento luchístico del mundo, lleva tiempo siendo la, paradójicamente, menos «indie» por su propia naturaleza. Pero la de este 2025 promete llevarse la palma y asentar una preocupante tradición.

No contenta con tomar Las Vegas con Friday Night SmackDown, la Ceremonia del Salón de la Fama, Stand & Deliver, WrestleMania 41 y varios eventos más, WWE también tendrá presencia en el otro «WrestleMania Week». Ya la tuvo el año pasado, con las implicaciones de Shayna Baszler y Charlie Dempsey en GCW Josh Barnett‘s Bloodsport X. Y ahora, tal presencia se amplia.

De nuevo, la cita producida por GCW y Barnett dará cabida a varios nombres de WWE. Ahora, un total de siete: Baszler, Dempsey, Natalya (quien luchará como Nattie Neidhart), Pete Dunne, Timothy Thatcher, Karrion Kross y Tavion Heights. Véase, casi la mitad de talentos implicados están adscritos al gigante estadounidense.

Pero la gran novedad (más allá de alguna implicación de Timothy Thatcher) pasa por el torneo para coronar a los primeros Campeones WWE ID, que tendrá dos shows propios, con GCW y Future Stars Of Wrestling como anfitrionas; mañana 16 de abril a partir de las 8 pm ET desde el Pearl Theater en el Palms Casino Resort y el 18 de abril a partir de las 11:30 pm ET desde la FSW Arena.

Y obviamos, claro está, las implicaciones de algunos de esos talentos del programa WWE ID en más shows, caso de Marcus Mathers en PROGRESS Las Vegas, Kylie Rae en Prestige Nothing To Lose o Zayda Steel en GCW Joey Janela‘s Spring Break: Clusterfuck Forever; si bien, haciendo caso al discurso oficial, aún no podemos considerarlos «WWE Superstars» propiamente dichas.

Please note a new belltime of 5pm this Wednesday for when @GCWrestling_ presents The ID Tournament!



Get your #WrestleMania week started the right way!



Several #WWEID Title Tournament contests and action featuring talent seen on #WWEEvolve



Tix & Info: https://t.co/0AroZVgwFe pic.twitter.com/WEAk3YVzC7