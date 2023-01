Cómo está viviendo Big Bill su aventura en AEW

“Va a suceder eventualmente. Es una experiencia de beneficio mutuo en este momento para todos en The Firm. Obtener oportunidades, ayudarnos unos a otros. En cuanto a una carrera individual sin The Firm, no tengo idea, en este momento, solo estamos haciendo lo que tenemos que hacer para encontrar el éxito en AEW. Formando equipos, ya sea en luchas de equipos o ayudándonos mutuamente en el backstage o lo que sea. Nos unieron por una razón y nos mantenemos firmes en este momento. No sé cuándo, pero sucederá. En este momento, estoy realmente disfrutando trabajar con Lee y Stokely, Ego [Ethan Page] es increíble y los Gunn son geniales. Big Bill, conocido en WWE como Big Cass, está trabajando en AEW desde hace unos cuantos meses y recientemente se mostraba contento con su presente, mirando de reojo a un futuro empuje individual.

► Big Bill en AEW

Más recientemente, en,AEW Unrestricted, estuvo hablando de cómo lo han tratado en el vestidor.

“Ha sido muy divertido. Por supuesto, cuando llegas por primera vez, la gente sospecha un poco de ti. Sé que así es como sería cuando llegara el chico nuevo. Entras y estás tratando de sentir a todos, hay un poco de proceso allí. Toma algunas semanas, tal vez algunos meses. Todo el mundo ha sido muy amable y todo el mundo ha sido complaciente. Cualquier pregunta que he tenido, todos han sido realmente increíbles. Realmente aprecio eso porque entrar en un nuevo vestuario en la lucha libre profesional no es la cosa más fácil del mundo. Ha sido muy suave. Hay gente en el vestuario que conozco desde hace años y eso definitivamente no duele. Es una atmósfera muy diferente en AEW. Para mí, es divertido”.

Y reafirmó que está feliz con su historia actual con The Firm.

“Ha sido muy divertido. No conocía muy bien a Lee [Moriarty] antes de llegar a AEW, pero ser parte de The Firm y conversar con él y conocerlo, sus opiniones sobre la lucha libre y cómo ve las cosas, realmente me llevo bien con él de esa manera. Hacer equipo con él ha sido divertido, creo que hemos tenido tres combates hasta ahora. Por supuesto, tener a Stoke con nosotros siempre es una muy, muy buena adición”.