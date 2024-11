¿Cómo está la ingle de LA Knight tras Crown Jewel?

LA Knight sigue siendo el Campeón de Estados Unidos de WWE después de derrotar a Andrade y Carmelo Hayes en Crown Jewel. Pero no fue una victoria sencilla la de «The Megastar», quien no solo tuvo que batallar con dos retadores de tremendo talento sino que también tuvo un accidente. Cuando sus oponentes estaban en lo alto del esquinero, él intentó subirse con ellos pero sin quererlo cayó sobre una de las cuerdas de cuadrilátero. Aunque eso no evitó lo que pretendía.

► LA Knight tras Crown Jewel

Aún así, fue un momento llamativo por el que Big E le preguntó al monarca tras el evento premium:

«Afortunadamente, fue más en el muslo interno donde lo recibí. Lo loco es que me pasé muchísimo en eso. ¿Viste cómo mi talón resbaló? ¡Pam! Ahí fue. Ese tipo de cosas pasan. En lugar de quejarme, llorar o lamentarme por eso, ¿sabes qué va a pasar? En vez de celebrarlo probablemente los próximos tres o cuatro días, voy a estar en el ring haciendo de tres a cinco series de diez, y practicando ese movimiento una y otra vez. Me molesta un poco cuando lo pienso. Al mismo tiempo, la recuperación resultó bien. Al final del día, sigo saliendo como Campeón de los Estados Unidos».

Tendremos que esperar al próximo episodio de SmackDown para saber qué sigue para LA Knight y su reinado como Campeón de Estados Unidos. Quizá ni Andrade ni Carmelo Hayes sigan en la imagen del título ya que se habrían quedado sin argumentos para ello después de esta derrota. Por otro lado, el siguiente PLE es Survivor Series así que quizá «The Megastar» enfrente al Campeón Intercontinental, Bron Breakker, o forme parte, lo cual no parece probable, de la lucha WarGames.