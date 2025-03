¿Cómo está Jerry Lawler a dos años del derrame cerebral?

El miembro del Salón de la Fama Jerry «The King» Lawler ofrece una actualización sobre su salud presente y habla sobre el estado de la WWE hoy. Ello en una reciente entrevista con el legendario Bill Apter en Sportskeeda WrestleBinge. En 2023, el ex luchador y ex comentarista sufrió un derrame cerebral grave que hizo que se temiera por su vida.

«Me siento genial. Me siento bien, excepto por mis rodillas, que no están del todo bien. Me reemplazaron la rodilla derecha hace unos seis o siete meses, y dijeron que toma alrededor de un año para que vuelva a la normalidad. Luego, mi rodilla izquierda también necesita ser reemplazada, pero voy a esperar un tiempo para eso.»