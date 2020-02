Simone Johnson ha comenzado a entrenar en el Centro de Rendimiento después de firmar un contrato con WWE. La luchadora está comenzando su carrera, todavía no ha tenido un combate profesional, pero se prepara para ser una Superestrella. Nunca se sabe lo que va a ocurrir cuando hablamos de la hija de una leyenda; ocurre lo mismo con cualquiera otra persona. Pero no nos cabe duda de que tendrá toda la ayuda necesaria. Eso sí, tendrá que ser ella la que responda. Y todavía es pronto para decir si lo va a hacer, pero poco a poco vamos sabiendo más de cómo está trabajando.

► Cómo está entrenando Simone Johnson en WWE

Ahora lo sabemos gracias a Mark Henry, uno de los nombres más importantes de la empresa. Tanto por su pasado en la misma como luchador, como porque es un miembro del Salón de la Fama, como porque sigue dentro de la misma ayudando a las nuevas generaciones. The Rock publicó un mensaje inspirador dedicado a su hija en redes sociales y «El Hombre Más Fuerte» del mundo le respondió de esta forma:

— Los sueños no son sólo para los soñadores. Felicitaciones a mi primogénita, Simone Johnson, por firmar oficialmente su contrato con WWE y por estar en camino a convertirse en la primera atleta de WWE de cuarta generación. Lleva con orgullo nuestro apellido, pero tu camino siempre será tuyo para poder crear, ganar y poseer. Estoy tan orgulloso. Vive tu sueño. Vamos a trabajar. Honrada y hambrienta. La trabajadora más dura del cuarto.

— Hermano, estoy en el Centro de Rendimiento, ella está trabajando duro.

Es poco lo que cuenta pero suficiente probablemente para que su padre se quede tranquilo por ahora. La Roca siempre dice que lo más importante es ser el que más duro trabaje de toda la sala. Y si en alguien habrá incultado esa filosofía de vida es su hija. El talento, las habilidades… Todo vendrá después, lo primero siempre es trabajar, trabajar y seguir trabajando. Simone no va a ser como su padre, eso es imposible. Del mismo modo que Charlotte Flair no es como Ric Flair. No obstante, «The Queen» es una estrella y ella también podría serlo.