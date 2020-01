Allá por los primeros años del «boom» de CM Punk en WWE, una vez alcanzó la cima, The Miz se posicionó como uno de sus mayores rivales, pues el ascenso del «Best in the World» coincidió con el del «A-Lister», representando ambos durante su rivalidad la perfecta dicotomía técnico vs. rudo. Un pique que nunca esperábamos que volviera a llevarse a las pantallas, pero que ambos parecieron querer recuperar esta semana, después de estas declaraciones de Miz en WWE Backstage recordando las primeras palabras de Punk como invitado del programa de FOX el pasado 13 de noviembre.

Ahora sí que WWE Backstage está listo. Me están quitando todos los micrófonos. Ha sido genial, increíble. Creo que este ha sido el mejor episodio de WWE Backstage que se ha hecho hasta ahora. Nombren a alguien que lo hiciera mejor que yo. Lo siento, lo siento, no he cambiado la cultura, culpa mía, culpa mía.

Y la respuesta del «Straight Edge» ciertamente careció de esa sutil ironía de la que suele hacer gala en redes sociales, y que lo llevó a eliminar su tuit.

Vete a chupar una ver** cubierta de dinero ensangrentado en Arabia Saudita, jodi** idiota.

► CM Punk, en la línea de Kenny Omega

Quienes buscan desacreditar a WWE encuentran en el acuerdo que esta firmó con Arabia Saudita un perfecto argumento. Como hizo Kenny Omega, cuando estalló ante el hecho de que McMahonlandia programase un especial de EVOLVE el mismo día y a la misma hora que Fight For The Fallen. Y mediante un tuit también borrado a

posteriori.

Si llenar tus bolsillos con dinero ensangrentado está bien, entonces, ¿por qué no intentar perjudicar a un show caritativo para las víctimas de la violencia por armas de fuego? Escucho que la competición sana se supone que debe ser buena, pero no puedo evitar que esto me ponga enfermo.

Con aparente disculpa minutos después.

Me desahogué y abrí la puerta a algo muy tóxico. No fue un mensaje hacia los fans o los talentos, sólo hacia quienes toman las decisiones. Deseo a todos los que luchen en cualquiera de los shows ese día todo lo mejor. Eso es todo.

Comentario que no le habría granjeado a Punk mayor enemistad con WWE, según revela Dave Meltzer bajo el más reciente boletín del Wrestling Observer.

Mientras hubo algunos que criticaron a Punk, no hubo reacción de parte de FOX o WWE ante la idea de que alguien en su show hizo una referencia homófoba y vayan a forzarle a disculparse. Realmente, no hubo tal reacción, pero hubo una reacción.

O bien todo forma parte de una historia, al igual que sucedió con los cruces de palabras entre Punk y Seth Rollins, o fue una espontánea metedura de pata del ahora analista. En cualquier caso, siendo uno de los nombres estrella de WWE Backstage, resulta improbable que FOX le muestre la puerta de salida; pese a que por menos algunos han perdido sus empleos, pues como señala Meltzer, dicho comentario podría calificarse de homófobo. Con todo, se espera que la próxima implicación de Punk tenga lugar en el episodio del 21 de enero.