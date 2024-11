¿Cómo es trabajar con Chelsea Green? Nick Aldis lo explica

Ella como luchadora de SmackDown y él como Gerente General de la marca, Chelsea Green y Nick Aldis trabajan juntos en la actualidad en la WWE. No tienen la mejor de las relaciones en pantalla puesto que ella siempre está descontenta con las oportunidades que él le brinda mientras que él no lleva bien las continuas protestas de ella.

► Compañeros de trabajo

No obstante, Aldis disfruta un montón al lado de Chelsea. Así mismo se lo explica a Chris Van Vliet en Insight:

«Es como una noche libre. Es genial. No tienes que pensar mucho porque ella te va a dar material infinito. Es un gran ejemplo de maximizar tus minutos. Un gran ejemplo de tomar algo que mucha gente habría visto como una opción particular. Chelsea y yo hemos tenido conversaciones que han bordeado este tema entre nosotros. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Somos de edades similares, hemos estado en muchos de los mismos lugares. En ciertos aspectos, nuestras carreras han seguido caminos bastante parecidos. Para ella, existía esta cuestión de: ‘¿Alguna vez tendré la oportunidad en el show principal?’ Luego llega, y estoy seguro de que probablemente esto no era lo que tenía en mente al principio. No quiero hablar por ella, pero me atrevería a decir que lo que está haciendo probablemente no era lo que imaginaba hace mucho tiempo, pero vaya que ha tomado esto y ha corrido con ello. Es una de las talentos favoritas de los productores con los que trabajar, puedo decir eso. Es profesional. Ella es pura profesionalidad.»

En el próximo episodio de SmackDown, Chelsea Green enfrentará a Bianca Belair y Blair Davenport dentro del torneo para coronar a la primera Campeona de Estados Unidos de WWE.