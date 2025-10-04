¿Cómo es que Jeff Jarrett conoce a Taylor Swift?

En 2010, las hijas del miembro del Salón de la Fama de la WWE Jeff Jarrett aparecieron en el video musical de Mine de Taylor Swift con Jacqueline Jarrett dando vida a un joven versión de la propia cantante.

► Jeff Jarrett conoce a Taylor Swift

Ahora, ¿cómo esto fue posible? El veterano de las doce cuerdas lo explica:

“Taylor Swift nació en Pensilvania, pero su familia se mudó aquí para que ella pudiera entrar en la industria musical. Se hicieron amigos de la familia y, como ella estaba comenzando su carrera, venía a nuestra casa, y mis hijas iban con ella a hornear galletas y pasar el rato. Un día, Taylor llegó con Joe Jonas y me dijo: ‘Quiero que Jacqueline aparezca en el video’. Yo dije: ‘Está bien’. Así fue como surgió la oportunidad.” “Todos volamos a Maine para filmar el video. Fue genial, tuvimos que entregar los celulares para poder estar en el set, y fue una buena experiencia para las niñas. Todos lo disfrutamos como familia. En el video Mine se pueden ver a mis hijas.” “Taylor no solo es creativa y talentosa como artista, también tiene la habilidad de pensar como empresaria. A los 19 o 20 años, ya comandaba salas de juntas con ejecutivos de William Morris y Scott Borchetta. Combinar esas dos habilidades —arte y negocio— es algo que se ve muy raramente. Su enfoque para regrabar su música y controlar su catálogo demuestra que sabe tomar las riendas, y realmente merece todo el éxito que tiene.”