Kyle O’Reilly nunca había tenido un mano a mano con Will Ospreay. Durante el episodio de AEW Collision del 1 junio protagonizaron el combate estelar del show enfrentándose por el Campeonato Internacional que ostenta «The Aerial Assassin», que a su vez luchará por el Campeonato Mundial en Forbidden Door 2024, resultando ganador este.

► ¿Cómo es luchar con Will Ospreay?

Ahora que lo ha hecho, O’Reilly explica cómo se siente enfrentar a Ospreay durante un video que la casa Élite ha publicado en sus redes sociales:

«Siempre me he considerado un luchador profesional muy bueno. Soy técnicamente competente. Golpeo duro. Puedo luchar cuerpo a cuerpo. Puedo golpear. Puedo hacer de todo un poco, pero todo lo que se necesita es una noche en ese ring con Will Ospreay que te hace cuestionar la realidad. Como, protones y cuásares y velocidad de la luz. Quiero decir, Will, eres todo lo que todos dicen de ti. Eres ese tipo. He luchado contra algunos de los mejores del mundo.

«Will Ospreay, eras algo especial. Los rumores son ciertos. Solo tengo que decir que fue un honor, porque esta noche, perdí pero aprendí, y gracias a esa lucha esta noche, ahora soy un mejor luchador profesional. Entonces, hasta la próxima vez, Will, mantén ese título brillante para mí porque sé que tendrás como ocho o nueve de ellos hasta que todo esté dicho y hecho. Tal vez algún día, nos enfrentaremos de nuevo. Hasta entonces, Will, fue un honor. Gracias.»

Es una incógnita qué sigue para «The Violent Artist» tras esta derrota pero dio una actuación espectacular con la que demuestra una vez más que está para grandes cosas así que solo podemos ser optimistas con sus siguientes pasos.

EXCLUSIVE! @KORCombat assess his performance after coming up short in tonight’s #AEW International title match on #AEWCollision. pic.twitter.com/eQXMwiAAho — All Elite Wrestling (@AEW) June 2, 2024