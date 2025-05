Becky Lynch regresó en WrestleMania 41 y tomó el lugar de Bayley en el combate que esta tenía programada por el Campeonato Femenil de Parejas WWE. Días después, se reveló que fue la atacante de esta última, y en sus promos empezó a justificar sus razones, citando el hecho de que fue atacada por Bayley y las miembros de Damage CTRL en el pasado. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que esta relación en pantallas también se extendería tras bastidores.

► Becky Lynch y Bayley mantienen animosidad

Durante una entrevista reciente con Variety, Becky Lynch habló sobre cómo su relación con Bayley dio un giro drástico en 2019, y desde entonces solo ha empeorado, cuando Bayley atacó a Lynch por la espalda con una silla de acero, un incidente que, según Lynch, marcó el punto de no retorno.

«Esa era nuestra principal ambición. Bayley solo quería caerle bien al máximo. Le di una paliza en 2014 y a la gente le encantó. En 2019, me golpeó por la espalda con una silla, y desde entonces no hemos tenido ninguna amistad. De hecho, hemos sido rivales en cierto modo.»

La revelación de Becky Lynch llega en un momento en el que su estatus tras bastidores ya está siendo cuestionado, y después de que hace algún tiempo también se reveló que se sentía incómoda trabajando con Charlotte Flair. Lyra Valkyria afirmó recientemente que Lynch ya no forma parte del vestuario femenino, lo que alimenta aún más las especulaciones de que Lynch se está aislando del resto del elenco.

Bayley, quien alguna vez fue considerada aliada de Lynch durante su etapa en NXT como parte de las Four Horsewomen junto a Charlotte Flair y Sasha Banks, no se ha pronunciado; sin embargo, esta revelación da cuenta de que su relación no ha sido de lo mejor y que simplemente han mantenido las cosas dentro de un plano profesional cuando les ha tocado trabajar juntas en televisión.