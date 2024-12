¿Cómo es la relación detrás de cámaras en The Hurt Syndicate?

Bobby Lashley, MVP y Shelton Benjamin forman la facción The Hurt Syndicate en AEW. Su relación es… buena, dentro de los negocios. Es decir, «The Gold Standard» fue casi atacado por sus dos compañeros cuando perdió su primera lucha en el Continental Classic. No son realmente amigos delante de las cámaras de la casa Élite. Están juntos porque saben que así funcionan bien, lo demostraron en WWE, y eso intentan ahora en «Where the Best Wrestle». Si no funcionara, rápidamente dejarían de estarlo.

► La relación detrás de cámaras

Dicho esto, ¿y cuando no están en un programa o un PPV? «The All Mighty» habla de ello en Fightful:

«Es algo que en el negocio de la lucha libre no es muy común en términos de autenticidad. La mayoría de las personas no entienden lo que tenemos. Muchas veces ves grupos en la lucha libre y esos grupos son solo personas que juntan sin ninguna razón en particular. Entonces es como, ‘ok, aquí están todos estos tipos corriendo y haciendo cosas’ y, en cuanto terminan, se dispersan. No se hablan entre ellos, no se conocen, no son amigos. Solo lo hacen por el espectáculo. Creo que cuando la gente nos ve a nosotros, lo nota y sabe que es diferente.

Quiero decir, MVP, Shelton, ellos han sido buenos amigos durante años. Realmente hacemos cosas juntos. Fuimos a la pelea aquí en Dallas hace unas semanas—Jake Paul, Mike Tyson. Fuimos a eso. Pero hacemos cosas juntos. Sheldon está en Cancún ahora mismo y me acaba de enviar un mensaje diciendo: ‘Oye, hombre. Baja por acá, aprovecha para unas vacaciones.’ Quizás me anime a ir y pasar un rato con él. Ese es el tipo de personas que somos. Somos realmente amigos. Así que cuando hacemos esto, estamos constantemente hablando sobre cómo podemos construir esto, cómo podemos hacerlo funcionar para AEW y qué podemos hacer por AEW. Es algo diferente, y creo que el público lo nota y es algo refrescante para ellos.»