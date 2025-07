¿Cómo es el presidente de TNA?: «No como WWE o AEW»

Carlos Silva es el presidente actual de TNA Wrestling. No llama demasiado la atención, al menos de puertas para fuera. Pero sin duda se ha hecho notar. No solo por sus recientes declaraciones acerca de que próximamente tendrán novedades sobre un nuevo acuerdo de medios o de que pretenden emitir en vivo 52 semanas al año. En un episodio reciente de su pódcast, Matt Hardy revela cómo es el mandamás.

“Hubo una situación con Ross [Foreman] hace un tiempo, en la que no pudimos darles a la gente las sillas de primera fila. Porque hubo algún tipo de error, y ellos iban a llegar uno o dos días tarde a un gran show en el que estábamos. Y Ross dijo, ‘Matt, que lo hagan los Hardy porque son populares. No vas a tener problemas. Solo diles a estas personas que hoy no tendremos sus sillas, pero se las enviaremos. Ni siquiera queremos que estén en la audiencia, porque no queremos que les caiga queso nacho o mostaza de los hot dogs o algo así. Queremos enviarlas para que estén perfectas.’ Y hablé con Carlos sobre eso, y Carlos dijo, ‘No, yo me encargo’. Y Carlos entró directamente en esa zona VIP, y fue el jefe. Dio un paso adelante y dijo, ‘Miren, estas sillas no llegaron. Me disculpo por eso, pero se las enviaremos lo antes posible.’ Y amigo, soy un gran defensor de que en los negocios, la honestidad es la mejor política. Por eso gané mucho respeto por Carlos al dar ese paso y hacer eso, y no poner a Jeff y a mí en esa situación. Pero al final del día, él es el jefe, ¿sabes? Y él dijo, ‘Yo me hago responsable,’ o algo así. Y me encantó que haya asumido esa responsabilidad.