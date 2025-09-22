Las pioneras de la lucha libre profesional Fabulous Moolah y Mae Young revelan cómo fue que dieron sus primeros pasos en la industria donde son leyendas. Para descubrir sus historias tenemos que irnos al 2006 a una entrevista que las dos hicieron para Title Match Network.

► ¿Cómo empezaron a luchar Fabulous Moolah y Mae Young?

Fabulous Moolah

«Siempre he sido fan. Verán, Ed Strider Lewis estaba ahí… crecí en Oklahoma y él me enseñó a luchar, así que siempre fui fanática de la lucha desde que tengo memoria. Fui criada con 12 hermanos; nací siendo fan. Mi papá era un verdadero loco de la lucha libre. Iba todos los martes por la noche a los combates, pero yo nunca lo acompañaba porque iba con un grupo de hombres. Cuando mi madre falleció a los 8 años, él siguió insistiendo en llevarme a los combates, y entonces me interesé mucho. Vi a Mildred Burke y dije: “Eso es lo que quiero ser”. Antes de eso, le decía que quería ser la segunda Amelia Heheart. Le dije: “Ahora sí, papá, quiero ser luchadora profesional”, y él me respondió: “Ah, ¿también querías volar aviones, no?” Pero lo logré y estoy muy feliz. He estado con los McMahon por 51 años y espero estar otros 50. Vince me prometió un combate cuando tenga 100 años; aún faltan 17 años para llegar a esa edad. Así que planeamos cumplirlo. Todos estarán ahí para ver a la gran Mae Young y a la fabulosa Moolah pelear en su cumpleaños número 100.

Desde niña, mi papá me llevaba todos los martes a los combates y, con los años, empecé a interesarme más. Cuando empecé a salir con Johnny Long, que era campeón en Jim Crockett en Carolina y Virginia, él me enseñó lo básico de la lucha. Los hombres luchan diferente de las mujeres, así que después conocí a Mae Young y Oneita Kaufman, quienes completaron mi entrenamiento. Luego, Johnny me envió con Billy Wolfe, quien en ese tiempo era el único que contrataba luchadoras. Estuve solo tres meses porque no me gustaba cómo manejaba su negocio: era cruel, desagradable y quería a todas las chicas como concubinas. Después me casé con Johnny, empezamos un pequeño negocio de lucha propio, luego nos divorciamos, y finalmente conocí a los McMahon. Seguí entrenando y organizando shows, incluso en Colombia, entrenando chicos y chicas para recaudar fondos, pero mi prioridad siempre fueron los McMahon».

Mae Young

«Comencé cuando era niña en St. Louis; luché en Sand Springs, Oklahoma, en el equipo de lucha libre de la preparatoria masculina y también pateaba goles en el equipo de fútbol de los chicos. Cuando Mildred Burke vino a Tulsa con Kilm Gillum, fui a retarla. Me dijeron que no podía retar a Mildred porque era campeona mundial, pero yo dije: “Puedo vencerla”. Primero vencí a Killum Gillum y luego a Elvar Snodgrass, quienes me habían entrenado. Después de eso, empecé mi carrera profesional. Billy Wolfe me dijo que podía convertirme en una luchadora profesional después de vencer a todas esas chicas… y lo logré. En esa época, los hombres no querían mujeres luchadoras. Les daban celos porque nos movíamos más rápido y, a veces, rendíamos mejor que ellos. Las mujeres éramos una mejor atracción para el público, pero ellos no querían que estuviéramos en los shows principales porque sentían que les quitábamos protagonismo. Todos los que estábamos ahí, Lillian y yo, fuimos pioneras de la lucha femenina. Creamos la lucha femenina tal como debería ser hoy, basándonos en lo que construimos hace más de 50 años«.