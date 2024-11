The Elite fundaron AEW junto con Tony Khan, pero si hay algún luchador que pueda decirse ha llevado el peso de la compañía de manera más consistente durante sus cinco años de vida ese es Jon Moxley. Y de ninguna manera dejará de hacerlo ahora.

Khan dijo poco antes de anunciarse la renovación de AEW con Warner Bros. Discovery que su empresa se encontraba en un momento clave de su historia. Y no sólo por estar a las puertas de sellar el jugoso acuerdo, sino por lo que el mismo supondría de cara a los próximos años.

WBD parece satisfecha con el rendimiento televisivo de AEW hasta ahora, pues de lo contrario no habría tomado tal decisión. Pero si los ratings que obtienen Dynamite y Collision continúan de capa caída, como sucede desde el repunte de popularidad de WWE, tal vez en octubre de 2027, cuando concluya el actual acuerdo entre promotora y «mass media», una continuidad no esté tan clara.

Por ello, la actual historia que protagonizan Moxley y sus Death Riders luce cual revulsivo dentro y fuera del «kayfabe», luego del fallido intento en forma de ataque de The Elite hacia Tony Khan la pasada primavera. Quedaron atrás Sting y Bryan Danielson, mientras «Mox» continúa impertérrito en primera línea, con su gran leitmotiv ahora revivido para la ocasión: un cambio de paradigma.

La pregunta, no obstante, pasa por considerar si el verdadero problema de AEW es AEW.

Durante el camino hacia la chocante victoria de Jon Moxley en WrestleDream 2024 sobre Bryan Danielson, y durante las semanas posteriores hasta hoy, el ex-Shield, Claudio Castagnoli, PAC, Wheeler Yuta y Marina Shafir han dado buena cuenta del porqué de sus acciones.

Y ciertamente, aunque sean expuestos como rudos a ojos de los seguidores, sus maquiavélica pretensión, remover el árbol en pos de despertar a talentos que llevan demasiado tiempo acomodados y conducir a AEW hacia nuevos horizontes, ya se cumplió, de primeras, con la consecución del Campeonato Mundial de Parejas por parte de Private Party.

Pero hoy, vía entrevista con el New York Post, Moxley se presenta más explicativo que nunca.

«Todo lo que ha ocurrido hasta este punto no importa. Este es el Día Cero . Empezamos desde aquí, y ahora mismo esto tal vez no luzca muy diferente, pero lo hará , y las cosas se consiguen con pequeños pasos, haciendo cosas pequeñas de manera constante. Y así es cómo se hacen los grandes cambios.

Seguidamente, Moxley comenta cierta situación concreta vivida meses atrás con una figura entre bastidores. Que no podemos dejar de pensar es Jimmy Jacobs, quien el pasado mes dejó AEW.

«Todos los que están arriba estuvieron una vez abajo. Así funciona la cosa. Uno va subiendo la escalera. Ves mucha frustración y confusión entre algunos de los talentos porque no hay una put* escalera . No saben lo que hacer. Están como vagando por el desierto. Vamos a agarrarlos por el hombro y vamos a caminar con ellos».

« Esta persona dijo, ‘Bueno, es la parte baja del cartel; no importa. Es la parte baja del cartel; no importa’. ¿Te imaginas decir eso? Fue como para decirle, ‘Estás despedido , sí, estás despedido, vete a trabajar a Sunglass Hut. Deberían haberte dado una paliza por decir eso’.

El actual Campeón Mundial AEW también hace referencia al acuerdo con WBD.

«Es genial, pero no es tiempo de celebrar. No ganasteis la Super Bowl. No es hora de ir al puñetero Disney World, ¿sabes? A ver, esto es una oportunidad, ¿vale? […] Al firmar ese contrato, nos comprometimos a hacer algo y a intentar algo, a crear algo, a tener éxito. Tú sabes, no es hora de celebrar. No hay tiempo para hacer eso. Es hora de ponerse a trabajar.

«¿Qué vamos a hacer con esta oportunidad? Es lo que me preocupa. En el pasado, tú sabes, en AEW ha habido muchas celebraciones, tomándose esto como si pasara porque sí. En plan, ‘Oh, tenemos éxito, y tú sabes, el éxito llega, y es como debe ser y no se irá’. Y yo digo que puede desaparecer».