Así fue como Edge ayudó a Tyler Breeze para llegar a WWE

En ocasiones, la vida te pone «pequeños ángeles» para ayudarte cuando más lo necesitas. Y así ocurrió con Tyler Breeze.

El joven contó con la gran ayuda de Edge, cuando hace ya casi 10 años, intentaba por todos los medios entrar a WWE, y cumplir su sueño de infancia.

► Edge ayudó a Tyler Breeze

Así lo contó el ahora luchador de NXT y 205 Live a Chris Van Vliet, en una reciente entrevista para su canal de YouTube, en donde también contó cómo el año pasado el no ser utilizado en WWE le hizo perder su amor y pasión por la lucha libre, y buscar querer irse de WWE y retirarse de la lucha.

«Si bien yo me di a conocer por mí mismo durante mis tryouts y eso ayudó a alentar a WWE a firmarme, Edge pudo haber intervenido un poco en que las cosas se dieran. Fui a un tryout con WWE, pero no me contrataron. Jinder Mahal fue el hombre que recibió el contrato esa vez. Me dijeron que regresara a Canadá y que lo intentara nuevamente algún tiempo después, que fue lo que hice.

«Cuando llegó el momento de mi segunda prueba de admisión con WWE, ya tenía una idea mucho mejor de lo que iba a suceder. Edge estaba allí, así que fui y hablé con él. Le dije que Lance Storm me había entrenado y eso hizo emocionar a Edge. Me dijo que Storm ya le había hablado acerca de mí, que viera mis luchas, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo, así que ya mismo iba a ir a mirar sus combates.

«Edge no tenía por qué hacer eso, pero lo hizo. Luego me dio algunas críticas y se esforzó en ayudarme. Eso es algo que tenemos los canadienses, nos ayudamos mutuamente. Cuando llegó el momento de anunciar a quién le iban a ofrecer un contrato, dijeron mi nombre. Al principio no lo creía, pero WWE me contrató inmediatamente, en ese mismo momento».

La otra opción para ser contratado era Tony Nese, pero su actitud de no hablarle a todo el mundo durante la prueba y de buscar no esforzarse mucho en la ejecución de los ejercicios, le restaron puntos, pese a que estaba mucho más musculoso que Breeze.