La vida amorosa de las Superestrellas de WWE siempre interesa a la fanaticada, incluso cuando se trata de una ex luchadora como Nikki Bella, cuyo prometido contó algunas cosas interesantes acerca de cómo comenzó su relación después de haberse conocido en un programa de televisión. Fue poco a poco, incluso con un paréntesis en medio y una cita «aprovechando que estoy en la ciudad».

No ocurrió lo mismo con Charlotte Flair y Andrade, a quienes tenemos más a mano puesto que siguen trabajando en los encordados de forma activa, semana tras semana, evento tras evento. Pero ahora tampoco hablamos de cómo comenzó su relación, sino de cómo el Campeón de Estados Unidos le propuso matrimonio a su prometida, la 10 veces campeona. Ella empezó a contar a Seconds Out.

«Fuimos a Cancún en nuestras primeras vacaciones, así que él obviamente conoce todos los restaurantes y todos los hoteles a los que los turistas no van. Me dijo que tenía reserva para Año Nuevo y pensé: ‘Genial. Tienes que cuidarlo, porque es muy romántico’. Entonces había elegido un restaurante frente al mar y había preparado incluso el menú de lo que íbamos a comer. Tenía reservado para las 8 y dijo que a las 10 teníamos que irnos. Yo estaba como: ‘Está bien. Me gusta el restaurante’. No parecía que fuéramos a ir a los bares y formar parte del conteo regresivo de Año Nuevo».