Como actor, Chris Jericho se compara con The Rock y John Cena

Mientras tenía éxito en WWE, NJPW, ROH o actualmente en AEW, Chris Jericho ha ido construyendo una carrera como actor en cine y televisión. En 2006 estrenaba su primera película, ‘La revolución de los Androides’ y en estos momentos en 2024 está presentando al mundo tanto ‘Terrifier 3’ como ‘Dark Match’. Entre medias, lo hemos visto en ‘MacGruber’ (2010), ‘Sharknado 3’ (2015), ‘Jay y el silencioso Bob: Veinte años después’ (2019) o ‘Terrifier 2: El payaso siniestro’ (2022).

► La carrera como actor de Jericho

En su reciente visita a The Adam Carolla Show, le preguntaron a «The Learning Tree» por su trayectoria en la actuación:

“También diré esto: anoche estuve buscando para ver si John (Cena) alguna vez tuvo la película número uno en el país, y no la ha tenido. Así que ahí lo tienen, Chris Jericho y The Rock han tenido la película número uno [ríe]. Quiero decir, como dije antes, actuar es un poco lo que hacemos en la lucha libre. Sí, he hecho bastantes cosas a lo largo de los años, pero el último año y medio, dos años, ha sido mucho más, lo cual es genial. Cuando recibes la oferta para estar en una película, eso es lo que buscas. No tienes que audicionar. No tienes que preocuparte… aquí tienes una oferta para obtener este papel. He tenido varias ofertas, como ‘Terrifier’, que fue una oferta. Cuando recibes eso, es un lugar realmente genial en el que estar. Así que sí, por supuesto, me encantaría seguir trabajando para subir en la escala. Es divertido, esto es lo que hacemos, y lo he estado haciendo durante 34 años. ¿Cuánto tiempo has estado actuando, Chris? Desde que tenía 19 años, cuando empecé a entrar en la lucha libre. Simplemente es interpretar un personaje. Así que sí, la intención general es hacer más, por supuesto, pero lo he estado disfrutando y aprendiendo en el camino».

A día de hoy, ni siquiera son comparables las carreras de Jericho, John Cena y The Rock como actores.

