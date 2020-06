El pasado mes, Money in the Bank 2020 tuvo un cartel inusitadamente corto, que se tradujo en una duración de apenas tres horas. Una reducción de contenido que parece WWE mantendrá para sus PPV mientras no puedan contar con aficionados in situ, como si la gente en las arenas tuviera mayor paciencia que en casa... Praxis que se extenderá a Backlash 2020, pues de momento, esta cita sólo tendrá a talentos de NXT a modo de ambientación tras mamparas de plexiglás.

► El título de duplas de Raw, ¿por fin en Backlash 2020?

Y un combate que se rumoró tendría lugar en Money in the Bank 2020 y finalmente no quedó incluido en su cartel, parece que tendrá cabida en este próximo gran show. Al reportar la noticia de que The Street Profits y The Viking Raiders tendrán una nueva competición no luchística la semana que viene, esta vez en forma de decathlon, Wrestling Inc. añadió lo siguiente.

«Se cree que The Viking Raiders obtendrán una oportunidad titular de parte de The Street Profits en WWE Backlash el 14 de junio».

Esta pugna, que tantas similitudes guarda con la que mantuvieron Matt Hardy y MVP en 2007, presenta un marcador de 2-2, después de que Ivar y Erik derrotaran a los Profits en una partida de bolos. Así, el próximo reto servirá de desempate, y según lo publicado por Wrestling Inc., los vikingos saldrían victoriosos de nuevo, llevando a que Montez Ford y Angelo Dawkins acepten poner sobre la mesa el Campeonato de Parejas Raw.

Añadido que supondría el quinto encuentro del cartel de Backlash 2020, que de momento luce de la siguiente manera.

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Bobby Lashley

CAMPEONATO UNIVERSAL

Braun Strowman (c) vs. The Miz y John Morrison

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Asuka (c) vs. Nia Jax

Edge vs. Randy Orton