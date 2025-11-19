Colt Cabana: «Mi carrera ha sido muy exitosa»

El veterano de la lucha libre Colt Cabana habla sobre su carrera, el trabajo de su hermano en Family Guy, cómo tener éxito «fuera del sistema» y más. Todo ello en una reciente entrevista con Renee Paquette en el programa Close Up de AEW.

► En palabras de Colt Cabana

Sigue en AEW

“Sí, claro que estoy feliz de que AEW esté en Chicago. Para mí es fácil, vivo a 20 minutos. Aunque lo único que hice fue que tu esposo me asesinara en televisión… gracias por eso. La gente me pregunta: ‘¿Dónde has estado toda nuestra vida?’ y yo estoy en todos los shows. Uso muchos sombreros dentro de AEW.”

Fanático desde niño

“Los primeros shows a los que fui fueron en el Rosemont Horizon. Mi papá me llevaba. Una vez me metió en problemas porque todos le gritaban cosas a Mr. Fuji y yo probé gritándole ‘¡Apestas!’ y no pasó nada. Pero cuando dije ‘¡F*ck you, Fuji!’, mi papá me arrastró fuera del lugar. Los fans de Chicago siempre han sido así: salvajes, apasionados. Hay algo muy de clase trabajadora en Chicago.”

Cuando decidió ser luchador

“Leía ‘dirt sheets’ a los 12 años. Cuando descubrí que existía lucha fuera de la televisión, en lugares con 100 personas, pensé: ‘Oh, yo sí puedo hacer eso.’ Siempre quise ser luchador, pero nunca pensé que podía ser un luchador de televisión. Era un chico judío de los suburbios, medio desaliñado, y sabía que no iba a verme como los tipos de la TV. A los 13 o 14 ya tenía mi plan de vida. Mis padres me dijeron: ‘Tienes que ir a la universidad’. Fui un año, jugué fútbol americano, lo dejé y dije: ‘Tengo que luchar.’ Ese verano encontré una escuela de lucha y ahí empezó todo.”

La obsesión por la lucha y las etapas de su carrera

“La obsesión viene en olas. Primero sólo quieres entrar. Luego quieres entrenar todo el tiempo. Luego ves que no todos tienen tu misma obsesión. Después vienen otras obsesiones: firmar con una empresa importante, viajar al extranjero, o en mi caso, cuando hice mi podcast durante 10 años —eso fue otra obsesión. A los 40 ya estaba orgulloso de mi trabajo. Había ahorrado lo suficiente. La presión ya no era brutal. Después de eso, todo es disfrutar el wrestling.”

Cómo tener éxito sin ser parte del “sistema”

“Haz lo que tú creas que es cool. Yo siempre quise ser el tipo de luchador que yo querría ver. Me encanta la comedia. Me encanta hacer reír a la gente en el ring. Cuando intenté ser otra cosa, no lo disfruté. El éxito se mide de muchas formas. Para mí, mi carrera ha sido muy exitosa.”

Influencias y comedia

“Cuando era niño me encantaban Dusty, Boogie Woogie Man, Junkyard Dog, Vader… pero cuando viví en Inglaterra tres meses me enamoré de Les Kellett, Catweazle, Vic Faulkner. Me encantaba la comedia en la lucha. Para ser diferente primero tienes que dominar lo básico. No puedes sólo intentar ser raro sin saber luchar bien.”

Sobre actuar, comedia y escenarios

“Me gusta actuar. Y cuando mi carrera en el ring empiece a terminarse —y probablemente ya empezó— me da alegría saber que puedo ir a un escenario y hacer comedia, o prender Twitch y actuar ahí. Nada es como la lucha libre. Es mágica. Pero descubrí que amo el acto de performear.”

The Art of Wrestling

“Hice el podcast diez años seguidos, cada semana. Es una locura. Pero quería que la gente entendiera el camino real del luchador. Yo dormía en el piso de Frank y luchaba por 20 dólares, y amaba cada segundo. Sabía que estaba en el negocio de la lucha, aunque otros dijeran que no.”

Wrestling Anonymous

“Me encantan las historias raras de wrestling. Una vez un tipo llamó y contó que evitó que un joven se suicidara porque empezó a hablar con él de Okada contra Kenny Omega. Es una locura, pero quiero creer que es verdad. También tenía a un ‘abuelo del wrestling’ que llamaba cada semana. Tenía casi 80 años. Se notaba que le encantaba contar sus historias.”

Family Guy

“Mi hermano es director en Family Guy desde hace 20 años. Él quería meter a Matt Classic en un episodio. Le dije: ‘También podrías usar a Excalibur, Evil Uno o Serpentico’. Excalibur fue el más fácil. Es raro: yo era un niño obsesionado con la lucha y mi hermano obsesionado con dibujar… y los dos terminamos haciendo lo que amábamos.”

