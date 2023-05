COLOR’S: “Yes, my Way Vol. 6” Momo Tani es campeona

El Shin-Kiba 1st Ring fue el escenario desde donde la empresa femenina independiente COLOR’S presentó el evento “Yes, my Way Vol. 6“.

► “Yes, my Way Vol. 6”

Para la función de contó con la presencia de gladiadoras de la escena independiente.

En choque de tercias, Sakuran Bonita, Eiger y Sumire Natsu se impusieron a Hikari Shimizu, Kaho Kobayashi y Miyuki Takase

En tremendo mano a mano, la poderosa Ryo Mizunami doblegó a Yuko Sakurai.

La confrontación de parejas mixtas entre SAKI y Baliyan Akki contra Momoka Hanazono y Takoyakida concluyó sin ganadores tras veinte minutos de acciones.

Tras sufrir una lesión, Rika Amikura tuvo que renunciar al Campeonato COLOR’S, por lo que para adjudicar nuevamente el cetro se realizó una campal donde intervinieron Momo Tani, Kaori Yoneyama, Kakeru Sekiguchi, Tae Honma y Riko Kawahata, ademas de las intervenciones de SAKI, Hikari Shimizu y Yuko Sakurai. Fue un combate confuso e intenso donde una a una fueron eliminándose hasta que Momo Tani dominó a Kaori Yoneyama y se proclamó la sexta campeona en la historia de cetro de cabeza de León.

Los resultados completos son:

COLOR’S “YES, MY WAY VOL. 6”, 06.05.2023

Shin-Kiba 1st RING

1. Sakuran Bonita, Eiger y Sumire Natsu vencieron a Hikari Shimizu, Kaho Kobayashi y Miyuki Takase (17:21) con un Chokeslam de Eiger sobre Shimizu.

2. Ryo Mizunami derrotó a Yuko Sakurai (13:26) con un Diving Guillotine Drop.

3. SAKI y Baliyan Akki vs. Momoka Hanazono y Takoyakida – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (20:00).

4. COLOR’S Title – COLOR’S Champion Time Difference Battle Royal: Momo Tani ganó la Battle Royal (23:26) – conquistando el título Orden de eliminación: Kaori Yoneyama (14:58), Kakeru Sekiguchi (15:50), Tae Honma y Riko Kawahata (19:49). Otras participantes: SAKI, Hikari Shimizu y Yuko Sakurai.