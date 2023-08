Collision: CM Punk derrota a Ricky Starks, quien atacó a Ricky Steamboat

En la más reciente edición de Collision, y en la sexta lucha de la noche, la estelar de la velada, vimos una lucha por el Verdadero Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, entre el monarca CM Punk, y su retador, Ricky Starks. La contienda fue bastante buena, de hecho, para muchos ya es un clásico instantáneo de Collision.

Esta era la tercera lucha entre Punk y Starks en las últimas dos semanas, y por fin Punk pudo sacarse la espinita y ganar un combate. El réferi especial invitado Ricky Steamboat tuvo momentos de tensión tanto con Punk como Starks.

El final de la lucha llegó cuando Starks estaba reclamando a Steamboat porque no quiso contarle cuando planchó a Punk, pero la realidad es que no lo hizo, pues Starks puso de nuevo sus piernas sobre las sogas y esta vez Steamboat sí lo vio.

CM Punk aprovechó esto para hacerle un roll-up y llevarse la victoria por cuenta de tres, reteniendo su título autoproclamado.

Luego de esto, Ricky Starks atacó duramente a Ricky Steamboat y lo dejó tendido en la lona. CM Punk se devolvió con una silla en mano, y logró sacar corriendo a Starks.

