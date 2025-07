Cole Karter (AEW): «Estar en WWE era aterrador»

Hubo polémica cuando Troy «Two Dimes» Donovan, de la entonces D’Angelo Family en NXT, fue despedido de WWE en 2022. Así explicaba Dave Meltzer su salida: “Esta no fue una decisión presupuestaria o creativa, sino un problema de política y le dijeron que podría regresar en un año”, informó Meltzer, aunque sin especiar cuál fue la situación por la que se tomó la decisión. Y así se pronunciaba él: «Gracias a todos los que se acercaron. Los errores ocurren y las lecciones se aprenden. Sin embargo, un bache en el camino no me define. volveré».

► Cole Karter empezó en WWE

También cuando poco después fue contratado por All Elite Wrestling bajo el nombre de Cole Karter. En realidad, no ha estado luchando tanto en «dónde lo hacen los mejores» sino en Ring of Honor; actualmente, es parte de otra facción, Frat House. Ahora, durante una entrevista en Fightful Overbooked’s The Spotlight, el luchador recordó sus tiempos en WWE NXT:

“Empecé en agosto de 2020, y tuve un dark match con AEW al mes siguiente. Tenía tres semanas de experiencia, y me lanzaron a una lucha televisada con Anthony Ogogo. Tuve que aprender sobre la marcha. La experiencia en televisión es completamente diferente a la de las independientes. También estuve un tiempo en NXT, y salía en televisión todas las semanas. Simplemente vas entendiendo y aprendiendo cómo funciona la TV. Definitivamente fue aterrador estar con 19 o 20 años y que te lanzaran con los tiburones. Era hundirse o nadar… y nadé.” “Sentía que llegué ahí demasiado rápido. No sentía que debía estar en ese nivel todavía. Sentía que necesitaba mucha más experiencia. Era simplemente aterrador. Cada vez que entraba al Performance Center, daba miedo estar rodeado de los mejores luchadores del mundo. Solo te queda aprender y hacer lo mejor que puedas, y eso fue lo que hice. Ahora estoy con AEW y me encanta, y todavía estoy aprendiendo y esforzándome por mejorar. Sigo siendo muy joven.”