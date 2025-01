Al ex campeón interino del peso wélter de la UFC Colby Covington le gustan sus posibilidades en un posible enfrentamiento con Michael Chandler.

Desde el comienzo de 2023, Chandler ha tenido su mirada firmemente puesta en ser la oposición para la pelea de regreso de Conor McGregor. Y ese parece seguir siendo el caso a pesar de que han pasado cerca de dos años.

Mientras tanto, el ex titular de Bellator se enfrentó y perdió ante Charles Oliveira el pasado noviembre, lo que le llevó a un récord de 2-4 dentro del Octágono. Sin embargo, su estilo entretenido parece haber mantenido la pelea con McGregor sobre la mesa. Pero al igual que el año pasado, Chandler no carece de opciones de respaldo.

Mientras tanto, el ex titular de Bellator se enfrentó y perdió ante Charles Oliveira el pasado noviembre, lo que le llevó a un récord de 2-4 dentro del Octágono. Sin embargo, su estilo entretenido parece haber mantenido la pelea con McGregor sobre la mesa. Pero al igual que el año pasado, Chandler no carece de opciones de respaldo.

El mes pasado, el veterano contendiente del peso ligero sugirió que estaría abierto a luchar con Covington en el peso welter. Los comentarios se produjeron poco antes de que «Chaos» sufriera una brutal derrota a manos de Joaquin Buckley en Tampa.

Durante una reciente aparición en Submission Radio, Covington se adelantó a lo que 2025 podría tener reservado para él después de dos derrotas consecutivas. Señaló el interés de Chandler en una pelea, compartiendo el mismo sentimiento mientras deslizaba una acusación de esteroides por si acaso.

«No culpo a Michael por querer la próxima pelea más importante que pueda conseguir. Y ese soy yo», dijo Covington. «Le encanta que le peguen. Le encanta que le peguen en la cara, y si esa es la pelea que quiere la UFC, entonces me encanta esa pelea. … Espero que llegue a buen puerto. Pero, no sé. Creo que es todo palabrería, no creo que sea nada.

«Me veo dominándole. Definitivamente ha tomado algunos esteroides para aumentar de peso, por lo que ’70 parece una categoría de peso en la que podría encajar. … Es como (Islam) Makhachev. Estos tipos son abusadores del peso. … No hay razón para que no suba a 170», continuó Covington.

«Cómo veo que va la pelea, es una pelea muy fácil. Me veo rompiendo su voluntad. Si son cinco asaltos, seguro que no aguanta. … Lo veo abandonando, rompiendo, como en la pelea de Dustin (Poirier). … Sería una catástrofe para él».

Con el resultado del 14 de diciembre, Covington está ahora 2-4 en sus últimas seis peleas y 0-4 contra los actualmente clasificados dentro del top 15 del peso welter.