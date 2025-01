Colby Covington: Vamos a sorprender al mundo

Colby Covington sigue confiando en dar un giro a su carrera con la ambición de convertirse en campeón indiscutido del peso welter de la UFC. El ex campeón interino ha peleado por el título en tres ocasiones en el pasado, quedándose a las puertas dos veces contra Kamaru Usman y una contra Leon Edwards.

A sus 36 años, viene de dos derrotas consecutivas por primera vez en su carrera profesional, después de que su regreso en Tampa contra Joaquin Buckley se detuviera por decisión médica debido a un corte sobre el ojo. Covington ha protestado enérgicamente por la derrota desde entonces, afirmando que fue el médico quien le derrotó el 14 de diciembre en lugar de su oponente.

El «Caos» no se ha desanimado después de caer a la posición # 9 en el ranking de peso welter, como habló en una reciente transmisión en vivo en su canal de Twitch. Covington está aparentemente en contra por múltiples razones, una de ellas es su edad y otra es su falta de una victoria sobre un actual contendiente top 15.

Sin embargo, una cosa que él cree que está de su lado es cómo se enfrenta al actual campeón de las 170 libras. Covington dijo que cree que podría vencer a Belal Muhammad debido al choque de estilos y dado su historial de vender peleas y hacer mucho ruido, puede que no tarde mucho en llegar a esa posición si es capaz de cambiar su un par de cosas..

«Vamos a hacer lo impensable. Vamos a sorprender al mundo. DC (Cormier) fue campeón a los 41 años. Yo sólo tengo 36 años. No hay razón por la que no pueda ser campeón. «Belal Muhammad, ‘Recuerda al Racista’, puedo ganarle fácilmente. Es un buen rival. No va a derribarme. No me va a superar. A la m*erda con eso. Voy a golpear a ese tipo tonto. Sé que nadie sabe quién es, pero lo sabrán cuando aparezca en mi vídeo cuando acabe con él».

