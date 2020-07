Colby Covington sobre su salida de ATT: "Mi marca estaba siendo retenida"

Colby Covington nunca ha sido alguien que aguante la lengua, sin importar las consecuencias. Con eso considerado, no debería haber sido una sorpresa cuando el ex campeón interino de peso welter de UFC se separó de American Top Team.

Habiendo estado en desacuerdo con varios de los mejores talentos de ATT , parecía solo cuestión de tiempo antes de que el final de la relación de Colby con el gimnasio se convirtiera en una eventualidad. A pesar de que Covington siempre elogió al propietario de la instalación, Dan Lambert, el nativo de Oregon sintió que la burocracia lo estaba reteniendo.

Recientemente hablando con BJPENN.COM Radio, Colby Covington habló de su lado de la historia y dejó en claro qué factores llevaron a su partida.

" Mi marca se estaba retrasando por estar en el American Top Team. No tengo nada más que respeto por Dan Lambert. El tipo no ha sido más que un mentor y un buen amigo, pero cruzas la línea cuando tratas de decirme qué puedo y qué no puedo hacer en el negocio de la lucha profesional. Nos estamos encerrando en un octágono para matarnos, tomar las células cerebrales de los demás, enviarnos a la morgue y ¿les preocupan algunas palabras que podría estar diciendo? Suena un poco mezquino y un poco infantil, y ya no tuve tiempo para eso. Tengo un gran negocio que cuidar ".

Cuando se le preguntó si la promulgación de la política de "no hablar basura" del American Top Team fue el último clavo en el ataúd de su relación con el equipo, Colby Covington respondió:

"Sí. Ese fue completamente el final de nuestra relación como equipo y ser parte de ese equipo. No me vas a decir lo que puedo y no puedo hacer. El nombre de su equipo es American Top Team. Solo piense en eso por un segundo, American Top Team. ¿Cuáles son nuestros derechos constitucionales en América? ¿No tenemos libertad de expresión?".

“No es justo tratar de quitarle la voz a alguien y su plataforma e intentar decirles lo que pueden y no pueden hacer, especialmente en el negocio de la pelea. Ya es un negocio feo como es. Entonces, enojarnos con algunas palabras cuando nos encerramos en una jaula para matarnos en ropa interior los sábados por la noche, es un poco patético, y no está bien, pero no tengo mala voluntad para hacerlo. Creo que Dan tuvo que hacer lo que tenía que hacer, y sintió que era correcto implementar esa política para el equipo ".