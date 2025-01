Colby Covington se plantea pelear en peso medio

El ex campeón interino del peso wélter de la UFC Colby Covington está sopesando un cambio de división en su carrera tras su último revés.

Covington hizo su única aparición de 2024 en la última pelea del año, encabezando el evento de la UFC en Tampa, Florida, el 14 de diciembre frente al veloz Joaquin Buckley.

Aunque «Chaos» esperaba recuperarse de su tercer intento fallido de alcanzar el estatus de rey indiscutible de las 170 libras, no pudo empañar el récord aún perfecto de Buckley en la división desde que descendió del peso medio. Y semanas después de aquel resultado, Covington se plantea ahora ir en la dirección contraria.

Durante una reciente aparición en Submission Radio, Covington descartó una vez más la idea de bajar de peso para competir en la categoría de peso ligero. En lugar de ello, sugirió que podría estar pensando en subir a las 185 libras, sobre todo teniendo en cuenta su opinión sobre el ex campeón de peso medio Sean Strickland.

«Colby se ha dado cuenta de que no quiere suicidarse. No quiere ser un matón del peso. Conoces a Islam (Makhachev), estos tipos de peso ligero, los Khabibs del mundo, son pequeños matones de peso ligero», dijo Covington. «Ellos sólo tienen una ventaja de peso de 30-40 libras, pero simplemente no es saludable. … No me veo nunca tratando de ir a (155 libras), aunque sé que podría hacerlo y probablemente sería mucho más fuerte. … Pero (185 libras) honestamente es intrigante.

«Quiero decir que la pelea con Sean Strickland siempre es interesante. Él ha tenido sus cosas que decir sobre mí en el pasado. No creo que él sea especial», continuó Covington. «Tiene un jab, tiene una patada frontal, pero aparte de eso, apagas esas armas y él es muy limitado. Es esencialmente un cardio kickboxer, así que no veo ninguna amenaza».

Strickland y Covington se han enfrentado en numerosas ocasiones en el pasado, con el primero notablemente mordaz con «Chaos» en 2022 y tachándolo de «Karen» por cómo reaccionó a un altercado con Fabrício Werdum.

Por el momento, «Tarzán» tiene la vista puesta en recuperar la corona del peso medio de manos de Dricus Du Plessis en su revancha del mes que viene. Ambos se enfrentarán en el combate principal del UFC 312, que se celebrará en Australia el 8 de febrero.