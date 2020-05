A mediados de abril, el peleador de UFC, Colby Covington, declaró que quería "ir a WWE para hacer real la lucha libre nuevamente". A los pocos días, dejó saber que su rival soñado era Drew McIntyre, y una vez coronado como Campeón WWE en WrestleMania 36, McIntyre aceptó el reto de Covington, invitándolo a que fuera a WWE. Sin embargo, ahora ha surgido un reto mucho más interesante hacia el escocés: una pelea en el octágono de MMA más grande del mundo, el de UFC.

► Colby Covington reta a Drew McIntyre

El ex Campeón Interino de Peso Welter UFC estuvo recientemente en el Pat Buck Show y declaró que como nadie en UFC quiere aceptar una pelea contra él, tal vez deba invitar a McIntyre al octágono:

"Estoy rogando por pelear. Estoy listo para pelear el próximo fin de semana, el próximo mes, pero nadie quiere pelear. Si nadie quiere pelear, entonces pienso que pelearía contra el hombre más grande y malo del mundo en este momento, Drew McIntyre. Él es Goliat y creo que sería un emparejamiento y una pelea perfecta. Es David contra Goliat.

"Permítanme aclarar algo: digo 'pelea' porque con él, originalmente expresé mi interés de ir a WWE y luchar profesionalmente contra él, pero él tiró todo eso por la ventana. No quería un combate de lucha libre, quiere una pelea, así que no sé si la WWE vaya a querer sandre en sus manos y no sé si van a querer sancionar, oficializar esto. Si no quieren, vamos a hacerlo en su país de origen de Europa o vamos a Arabia Saudita. ¡Vamos a pelear, hombre!"