Colby Covington responde al llamado de Michael Page

Colby Covington se lanzó contra Michael Page por desafiarlo. Durante la sesión de preguntas y respuestas de la semana pasada en The O2 de Londres, Page dijo que le encantaría golpear a Covington en la cara.

En su anterior combate, Page (23-3 MMA, 2-1 UFC) le propinó a Shara Magomedov su primera derrota en UFC Fight Night 250, pero planea regresar al peso wélter para su próxima pelea.

Mientras tanto, Covington (17-5 MMA, 12-5 UFC) busca recuperarse de su primera mala racha en su carrera después de dos derrotas consecutivas ante el ex campeón Leon Edwards y Joaquin Buckley.

«No le presté atención. No presto atención a nada de lo que hace. Es otro inútil irrelevante. Lo dejaron inconsciente en las ligas B. Nunca me han visto inconsciente en el octágono de la UFC, peleando contra los mejores luchadores del mundo durante la última década consecutiva».

«Así que no es cierto. No es un buen luchador y le ganó a un tuerto. Vamos. No hay honor en ganarle a un tuerto. Probablemente ni siquiera debería estar peleando. Es un milagro que esté en la UFC. Pero no hay reacción. Es solo otro vago que está quejándose y que también puede recibir una paliza».