Colby Covington prevé una transición a la WWE en el próximo año o dos

Colby Covington planea sumergirse en el negocio del entretenimiento en un futuro cercano. El ex tres veces retador al título de peso welter de la UFC ya está pensando en la vida después de pelear y espera poder pasar a la lucha libre profesional y competir por la WWE.

Covington (17-5 MMA, 12-5 UFC) perdió su segunda pelea consecutiva cuando sufrió una derrota por nocaut técnico por detención médica ante Joaquín Buckley en diciembre pasado en UFC on ESPN 63. El peleador de 36 años apunta a regresar en la primera mitad del año.

“Espero poder volver en los próximos tres meses. Quiero un campo de entrenamiento de 12 semanas. Después de la última pelea, no tuve un campo de entrenamiento. No entrené en absoluto. Solo me presenté porque soy un hombre de la compañía, amo a esta compañía más que a nada. Así que ahora, realmente quiero asegurarme de tener un campo de entrenamiento completo, para estar en mi mejor momento, para que la gente pueda ver al verdadero Colby, y venceremos a cualquiera en el mundo cuando tengamos un campo de entrenamiento completo.

“Cuando la UFC pueda encontrar un buen oponente, un gran nombre que le dé beneficios a la empresa, entonces nos embarcaremos en un campo de entrenamiento de 12 semanas. Los traeremos a todos”.