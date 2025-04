Colby Covington: «Paddy Pimblett nunca será campeón»

Colby Covington se ha encontrado envuelto en otra rivalidad, esta vez con el peso ligero en ascenso Paddy Pimblett.

El veterano de peso welter franco hizo saber su presencia detrás del escenario en UFC 314 en Miami el sábado pasado, teniendo un altercado verbal con «The Baddy».

Covington cuestionó el calibre de los oponentes de Pimblett en UFC, mientras que el Scouser respondió destacando la reciente serie de derrotas del estadounidense.

Pimblett calificó a Covington de «irrelevante» durante una entrevista con ESPN. «Chaos», quien nunca se echa atrás en un intercambio verbal, respondió a través de su canal de YouTube, ofreciendo una crítica mordaz de «The Baddy» y su reciente competencia.

Paddy quería decirme alguna mierda cuando pasaba por allí, así que tuve que confrontarlo. Tenía que hacerle saber que es un cabrón. La racha de derrotas combinadas de sus últimos tres oponentes, búsquenla, chicos, son 13 derrotas seguidas. Quiere hacerse el importante y una estrella, pero no es nadie, tío. Eres un don nadie. Nunca has encabezado un evento. Nunca has hecho nada que valga la pena. Nunca has sido un contendiente de primera. Eres un inútil. La única razón por la que la gente se preocupa por ti es porque pareces un inútil de Ellen Degeneres y, siendo sinceros, es porque tienes el pelo cortado y acento inglés; esa es la única razón por la que la gente quiere mirarte.