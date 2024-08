Colby Covington y Dustin Poirier solían entrenar en American Top Team, pero ‘Chaos’ dejó el gimnasio debido a que ya no se llevaba bien con un par de peleadores.

Uno de los peleadores con los que no se llevaba bien era Poirier, quien le dijo a Covington que si lo veía, estaba a la vista. Muchos fans esperaban que eso significara que los dos pelearían en el Octágono, pero Poirier ha dejado claro que no quiere pelear con Covington y darle esa atención.

Sin embargo, mientras hablaba con Submission Radio, Colby Covington reveló que vio a Dustin Poirier en un restaurante de carnes en Florida, y después de que se acercó a ‘The Diamond’, Poirier se alejó.

«Sí, es gracioso que digas eso. Me crucé con él hace unos tres meses en NYY Steakhouse, Coconut Creek Casino, que está en la misma ciudad en la que él entrena, el gimnasio», dijo Colby Covington en Submission Radio. «Pasó por el asador y le miré a los ojos y le dije: ‘¿Qué pasa p*rra? ¿Está a la vista? Haz algo, di algo’, y salió del restaurante porque lo sabe.

«Puedes hablar mucho a los medios de comunicación, puedes hablar mucho delante de una cámara, pero cuando estás delante de alguien y sientes su energía y sabes de lo que es capaz, entonces la cosa cambia. Ahora no puedes abrir la boca, ahora no puedes hacer nada. Si querías hacer algo, podía haber hecho algo. Me levanté, le miré a los ojos y salió del restaurante como una buena z*rra», añadió Covington.

Si este enfrentamiento se hubiera producido, habría sido algo digno de ver, especialmente por el hecho de que ambos hombres no se caen bien. Pero, teniendo en cuenta que fue hace tres meses, que habría sido justo antes de la pelea por el título de Dustin Poirier contra Islam Makhachev por lo que probablemente no quería correr el riesgo de que por enfrentarse a Colby Covington.

En cualquier caso, la rivalidad entre Covington y Poirier está viva y bien, pero parece poco probable que los dos alguna vez peleen en el Octágono.