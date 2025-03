Colby Covington: «Leon Edwards debería colgar los guantes»

Colby Covington cuestiona el deseo de Leon Edwards de competir después de UFC Fight Night 255.

El excampeón de peso wélter Edwards (22-5 MMA, 14-4 UFC) fue detenido por primera vez en su carrera al ser sometido por Sean Brady en el evento principal del sábado en The O2 de Londres. Covington (17-5 MMA, 12-5 UFC), quien remontó en los últimos minutos de una derrota por el título ante Edwards en UFC 296 , cree que Edwards ya no tiene la misma chispa.

“Pensé que después de pelear con Leon, la motivación ya no estaba ahí. O sea, lo noté en la pelea. Me rompí el pie inmediatamente y él no hizo nada. No intentó atacarme.

Él simplemente intentó, ya sabes, tomar una decisión. Así que, después de esa pelea, me di cuenta de que ya no tenía hambre. Ha ganado demasiado dinero. Yo le hice ganar demasiado en esa conferencia de prensa. Así que, sí, creo que ya no está motivado y debería colgar los pantalones.