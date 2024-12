Colby Covington nunca ha hablado muy bien de su ex compañero de universidad Jon Jones y eso no ha cambiado tras su reciente victoria sobre Stipe Miocic.

Covington y Jones, que en su día fueron compañeros de lucha en el Central Iowa Community College, han estado enfrentados en los últimos años. En una entrevista, Covington se refirió a la situación de Jones en la división de los pesos pesados, donde actualmente ostenta el título indiscutible.

No importa lo que haya logrado en el pasado, Covington cree que Jones está evitando ahora los retos más difíciles posibles en su carrera, que es la razón por la que buscó una pelea contra Stipe Miocic después de una derrota y un largo período de cuatro años de inactividad frente a un posible enfrentamiento con el campeón interino de peso pesado Tom Aspinall.

«Creo que Jon tiene que dejar de esquivar a Tom Aspinall al igual que esquivó a [Francis] Ngannou», dijo Covington durante el día de medios de UFC Tampa. «Esquivó a Ngannou durante años, ahora está esquivando a Aspinall. No quiere pelear con los tipos contra los que sabe que le van a dar una paliza. Así que no pienso nada especial de Jon Jones».

Sabemos que Covington no se calla nada y esta vez no está solo en sus acusaciones contra Jones, quien fue objeto de críticas por decir que no tenía ningún interés en enfrentarse a Aspinall a continuación, sino que pidió una pelea contra el actual campeón de peso semicompleto de la UFC Alex Pereira.

Aunque Dana White, director ejecutivo de la UFC, ha insistido en que, si Jones vuelve a pelear, debe unificar el título de los pesos pesados en un combate contra Aspinall, el campeón, de 37 años, se ha mantenido cauteloso sobre sus planes de futuro.

Covington realmente cree que Jones está evitando esa pelea, mientras que en su lugar favorece la pelea con Miocic, a quien despachó en tres asaltos cuando se enfrentaron en noviembre.

«Sí, venció a Stipe», dijo Covington. «Respeto a Stipe, en primer lugar, porque es un socorrista y se juega la vida por la gente y por su comunidad. Así que un saludo a Stipe, es el mejor peso pesado de todos los tiempos. Se le pasó su tiempo. Ni siquiera debería haber estado allí. Sabe que es viejo, y sólo aparecía por un cheque de pago. Ese no es el Stipe de antaño, que estaba en su mejor momento. No me parece nada especial esa actuación».

Ya sea personal o profesionalmente, Covington claramente no piensa mucho en Jones y es dudoso que esa opinión vaya a cambiar pronto.

«Jon Jones es una jodida desgracia para esta Tierra», dijo Covington. «Es un p*to chiste. «No pienso nada especial de Jon Jones. Es un m*ldito cobarde. Es un tramposo».