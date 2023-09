Colby Covington es la pelea soñada de Ian Garry

Normalmente, cuando los luchadores hablan de sus combates soñados, esas aspiraciones se reservan para las leyendas de los deportes de combate.

Conor McGregor soñaba con pelear contra Floyd Mayweather, Anderson Silva soñaba con pelear contra Roy Jones Jr, todos los demás luchadores de MMA que existen sueñan con pelear contra Conor McGregor. Bueno… casi todos los luchadores de MMA.

Al menos uno de los mejores talentos de la lista de peso welter de la UFC tiene sus ojos puestos en un premio diferente. No, no en el actual campeón Leon Edwards. Ni siquiera el ex campeón Kamaru Usman. Ni siquiera talentos de acción creativa como Stephen Thompson o Kevin Holland. En su lugar, han puesto sus ojos en el ex campeón interino (y probablemente próximo retador al título) Colby Covington.

► Ian Machado Garry quiere una «pelea de ensueño» con Colby Covington

A pesar de haber disputado sólo tres combates en los últimos tres años (y de no haber ganado a ningún contendiente actual de la UFC), Colby Covington se ha mantenido en lo más alto de la clasificación del peso welter. Un estatus construido en gran parte sobre la base de una racha de siete victorias, victorias sobre tres ex campeones de la UFC, y un par de peleas competitivas a cinco asaltos con el entonces campeón Kamaru Usman. Un extraño récord general que es a la vez innegablemente fuerte, y aparentemente irrelevante para la división de peso welter en 2023.

Sin embargo, lo más destacable es que Covington ha adquirido el hábito de mantenerse en los titulares gracias a sus continuos enfrentamientos. Primero contra brasileños, luego contra Usman y, más recientemente, contra sus antiguos compañeros del American Top Team. Es ese tipo de reputación la que parece tener a Garry apuntando al «Caos» para un futuro encuentro.

«Colby Covington», admitió Garry, cuando se le preguntó quién sería su ‘oponente soñado’ para el fin de semana del Día de San Paddy en Dublín en 2024. «…Me encantaría darle una paliza. ¡Dios mío! ¿En casa? Lo único que me molesta de eso es que me divertiría más haciéndolo en Miami. En su patio trasero. Entrar en Miami, darle una bofetada delante de todos sus fans.

«Y no tengo ningún problema en hacer de canalla. No tengo ningún problema en salir y ser el malo durante un fin de semana. Porque, al final del día, cuando lo deje inconsciente… Voy a tener una sonrisa en mi cara… Ese sería el rival soñado, en Irlanda. Para ir allí y absolutamente almidonar él. Sería increíble».

Como Helwani se apresuró a señalar, sin embargo, dada la probabilidad de que la UFC esté reservando Edwards vs Covington para un enfrentamiento este invierno (muy probablemente UFC 295, UFC 296, o UFC 297), las posibilidades son increíblemente escasas de que Covington esté en condiciones de aceptar cualquier pelea la próxima primavera. Aún así, para Garry, ése es el sueño.