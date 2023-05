Colby Covington: El éxito es la mejor venganza

Sterling puede ser el soberano de las 135 libras, pero algunos sienten que el “Funk Master” no ha recibido el respeto que se merece. El ex peso pesado de la UFC Brendan Schaub está en el bando de los que no creen que Aljo haya recibido lo que se merece, como mencionó durante “The Schaub Show” (vía MMA Knockout).

“[Belal Muhammad] y Aljamain Sterling son los tipos más irrespetados en la UFC, lo que no entiendo porque son dos de los mejores tipos que jamás conocerás”, dijo Schaub. “Simplemente son personas sólidas”.

Schaub no es el único que respalda a Sterling. Colby Covington fue entrevistado por Mike Heck de MMAFighting, y compartió que siente que Sterling está haciendo exactamente lo que debería.

“Yo le diría que siga siendo él mismo”, dijo Covington. “A su debido tiempo, la gente no tendrá más remedio que respetarte cuando sigas demostrando que están equivocados y sigas silenciándolos, esa es la mejor venganza. El éxito es la mejor venganza. Sólo tiene que seguir haciendo lo suyo”

“Está haciendo grandes cosas en el negocio y en la empresa, está haciendo historia en la división de peso gallo. Creo que lo está haciendo muy bien, y [no debería] preocuparse demasiado por los que le odian ahora mismo. Debería preocuparse por el aspecto de su cuenta bancaria”.

A Sterling le espera un cambio rápido en su próximo combate. Se ha anunciado que Sterling pondrá en juego su oro del peso gallo contra Sean O’Malley en el UFC 292 el 19 de agosto en Boston, Massachusetts.

En cuanto a Covington, se espera que desafíe a Leon Edwards por el campeonato del peso wélter de la UFC a finales de este año. Edwards ha dicho que lo ideal sería compartir el octágono con Covington el próximo mes de octubre en Abu Dhabi.