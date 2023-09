Colby Covington critica el título BMF de UFC

Colby Covington no es un gran fan del título Baddest Motherf*cker de la UFC.

Después de haber luchado por el cinturón indiscutible en dos ocasiones anteriores y con una tercera ya reservada en el calendario de 2023, Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC) piensa que el título BMF no es más que un cinturón hecho para aquellos que no pueden ganar un cinturón indiscutible o acercarse a luchar por uno.

Covington, que luchará contra el campeón del peso welter de la UFC, Leon Edwards, el 16 de diciembre en el UFC 296, rechazó todo el concepto del cinturón BMF.

«No es más que una pelea de participación para satisfacer a los tipos que nunca podrán ganar un cinturón indiscutible«, dijo Covington a My MMA News. «Bien por ellos. Su pequeño espectáculo de circo, trofeo de participación, bien por ti, hombre, pero no eres el mejor, no eres el campeón indiscutible. No eres más que una herramienta de promoción. Los utilizaron para promocionar ese combate porque necesitaban un combate por el título para vender el pago por evento, así que bien por ellos».

► El título BMF se ha utilizado dos veces en la historia de la UFC.

Se implementó por primera vez en noviembre de 2019 en una pelea favorita de los fanáticos entre las estrellas de UFC Nate Diaz y Jorge Masvidal. Masvidal ganó el cinturón esa noche en UFC 244 en Nueva York.

El título no volvería a ver la luz del día hasta agosto de este año, cuando Dustin Poirier y Justin Gaethje pelearon en una revancha muy esperada. Gaethje ganó la pelea por nocaut en la segunda ronda en UFC 291.

Covington, que solía ser compañero de equipo con Poirier y tuvo una pelea, no se sorprendió por el resultado de la segunda pelea por el título BMF y tomó un tiro en Poirier mientras estaba en ello.

«No me sorprendió», dijo Covington. «Parece que Gaethje hizo muchos ajustes desde que pelearon por primera vez. ‘Duck lip’ Gatehje mantuvo una guardia más alta y realmente trabajó en su defensa.

«Parece que Dustin está sobre la colina, y está lavado, e hizo sus peleas con Conor, y ya no tiene hambre. Él no tiene el fuego en él más. Gaethje todavía tiene un poco de ese perro en él, así que sabía que iba a suceder «.