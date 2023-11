El ex campeón interino del peso welter Colby Covington tendrá otra oportunidad de luchar por el título cuando se enfrente al actual campeón de la división Leon Edwards en el UFC 296 en diciembre, y aunque algunos piensan que su reciente récord significa que no se merece la oportunidad, ‘Chaos’ argumenta que Edwards tuvo un camino más fácil hacia el cinturón.

«Tuvo los emparejamientos adecuados en el momento oportuno para llegar a ese punto de su carrera», declaró Covington a UFC.com. «Luchó contra un peso ligero fracasado como Nate Díaz y estuvo casi dos años sin pelear por el título. No creo que mereciera una oportunidad por el título después de vencer a ese tipo.

«Se limitó a gritar ‘me merezco esto, me merezco aquello’ en lugar de salir ahí fuera y trabajar por ello o ganárselo como hice yo. Tuve que ganármelo por las malas. Nadie me dio este puesto para luchar por el título indiscutible. Tuve que ganármelo. Tuve que seguir el camino no convencional porque el camino directo no estaba disponible. Él no se lo ganó por las malas como yo, y el 16 de diciembre va a descubrir que le van a romper el sueño americano».

Para ser justos, sin embargo, Edwards estaba invicto en 10 peleas de la UFC cuando finalmente se le concedió una oportunidad por el título de la UFC, momento en el que, además de Díaz, también había derrotado a rivales de la talla de Rafael dos Anjos, Vicente Luque, Donald Cerrone, Gunnar Nelson y Bryan Barberena, y, por supuesto, desde entonces ha derrotado con éxito al antiguo campeón Kamaru Usman en dos ocasiones para ganar y defender el cinturón.

En cuanto a Covington, su última oportunidad por el título viene de una victoria sobre el ahora retirado Jorge Masvidal hace casi dos años, y no ha peleado desde entonces, mientras que dos de sus tres peleas anteriores a esa fueron derrotas ante Kamaru Usman.

Sin embargo, Covington, de 35 años, insiste en que estaba tratando de conseguir peleas con otros grandes nombres durante su larga inactividad, pero no estaban de acuerdo en enfrentarse a él.

«Esta m*erda de estar sentado ha sido dura porque he querido pelear», dijo Covington. «He aceptado todas las peleas. Contra Khamzat Chimaev, Dustin Poirier, y algunos otros tipos de la división que la UFC estaba tratando de emparejar, pero no querían pelear.

«Me dio más hambre y me hizo darme cuenta de lo mucho que amo este deporte. No me siento vivo hasta que estoy en el octágono de la UFC. Es cuando me siento más vivo en mi vida, y siento que ése es el verdadero significado.»