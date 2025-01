Colby Covington: Chael Sonnen se preocupa por mí

Colby Covington reconoce plenamente la gravedad de la revelación de Chael Sonnen de que estuvo a punto de tirar la toalla durante UFC Tampa.

A principios de este mes, Covington se subió al octágono contra Joaquin Buckley en el evento principal de la última UFC Fight Night de 2024. Desde la campana de apertura hasta la dramática conclusión de la pelea, «Chaos» se vio abrumado por la implacable embestida de Buckley, lo que resultó en una derrota por TKO (parada médica).

La «Nueva Mansa» desencadenó combinaciones brutales que dejaron a Covington luchando por mantener el ritmo. Un brutal uppercut en el primer asalto abrió un profundo corte sobre el ojo del ex campeón interino de peso welter de la UFC, provocando un torrente de sangre que empeoraba con cada golpe posterior.

En el tercer asalto, el árbitro Dan Miragliotta se vio obligado a detener el combate, llamando al médico del octágono para que evaluara la espantosa herida sobre el ojo de Covington. Tras una breve evaluación, el médico aconsejó a Miragliotta que detuviera la pelea, al considerar que la lesión era demasiado grave para continuar.

Después de la pelea, Sonnen, que actuó como esquinero de Covington, compartió en su canal de YouTube que, a la luz de la naturaleza de la lesión, estaba dispuesto a tirar la toalla él mismo, si el médico o el árbitro no actuaban primero.

Durante una reciente retransmisión en Twitch, «Chaos» reflexionó sobre la decisión de Sonnen y expresó que no alberga rencor hacia su mentor. El californiano de 36 años admitió que, si bien el momento fue difícil de digerir, reconoce que fue una decisión bien juzgada dadas las circunstancias, sin importar lo difícil que pudo haber sido.

«Chael se preocupa por mí. Es de los de verdad», dijo Covington. «Si él estaba tirando, es porque él sabe que yo no podía ver. Él sabe que donde estaba el corte, estaba sangrando en mi ojo derecho y yo no podía ver. Veía a tres o cuatro personas diferentes.

«Sabía que no podía ver. Así que si va a hacerlo es porque se preocupa por mí y sabe que no podía ver y que iba a ser difícil superarlo. Pensaba que me estaba haciendo más fuerte, y creo que iban a tener que tirar la toalla por Buckley al final del quinto asalto. Así que apesta, es desafortunado».

Covington atraviesa actualmente el tramo más difícil de su carrera, con un récord de 2-4 en sus seis últimas peleas en la UFC, que incluye tres derrotas en peleas por el título de alto nivel.