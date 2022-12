Colby Corino volvería a WWE a comienzos de 2023

A mediados del pasado mes de noviembre nos acordábamos del breve paso de Colby Corino por WWE cuando tuvo una lucha contra Mansoor en el episodio de la marca extinta 205 Live del 4 de septiembre de 2020 debido a un desafío que le lanzó a Roderick Strong desde la NWA y el circuito independiente, donde está desarrollando actualmente su carrera el luchador de 26 años: «Oh, el otro que ya está ahí arriba y que instantáneamente me viene a la cabeza es Roderick Strong. Siento que, estilísticamente, me inspiro mucho en él y en Davey (Richards), pero aún más de Roderick, con todos los backbreakers y es más o menos mi tamaño de hombre, pero nunca se sintió así en el ring. Siempre luchó como si fuera un peso completo, y esa es una cualidad que trato de personificar también».

Hoy lo hacemos nuevamente pero por un motivo distinto. Bodyslam.net informa que Colby Corino volvería a la compañía McMahon cuando acabe con la de Billy Corgan.

«Otra estrella de la NWA está terminando con la compañía, ya que su contrato finaliza a fin de mes.

«La NWA llevará a cabo su última serie de grabaciones de televisión del año hoy lunes 5 de diciembre y mañana martes 6 de diciembre en Nashville, Tennessee; y estas parecen ser las últimas fechas para una de las principales estrellas de la compañía, ya que el contrato de Colby Corino expirará a fines de diciembre, lo que lo convierte oficialmente en agente libre el 1 de enero de 2023. Corino firmó por primera vez con la NWA en junio de 2021, pero no volverá a firmar una vez que finalice su contrato a fin de mes.

«Según las fuentes, hay mucho interés en Corino por parte de WWE. Además, me dijeron que una vez que Colby sea agente libre en enero, se espera que viaje a Orlando, Florida, para pasar un tiempo en el WWE Performance Center, donde obtendrá una mirada detallada de la compañía. Me expresaron que si las cosas van bien, podemos esperar que firme con WWE y se reporte a NXT.

«Colby Corino, como sabrán, es hijo del ex Campeón Mundial ECW y NWA, Steve Corino, quien actualmente trabaja para WWE como entrenador y productor de NXT».

WrestleCade SuperShow went crazy. I got to step in the ring with some of the best wrestlers today in front of 1000+ fans on my home terf

PS Bandido vs Last Bastion singles match when? 🤔 pic.twitter.com/2mldytbag4

— Colby Corino (@ColbyCorino) November 30, 2022