El miembro del Salón de la Fama de WWE Arn Anderson califica a los hermanos Rhodes, Cody y Dustin, como los mejores luchadores de segunda generación que hay. Entre ellos, podemos nombrar a dos también grandes como Natalya (hija de Jim «The Anvil» Neidhart) y Charlotte Flair (hija del «Nature Boy» Ric Flair). Los hijos del «American Dream» Dusty Rhodes están en un gran momento. Uno es el Campeón WWE mientras que el otro es Campeón Mundial en Parejas y en Tríos de ROH. Además, «The Natural» acaba de renovar su contrato con AEW.

► Los mejores luchadores de 2ª generación

Vamos ahora con las declaraciones de «The Enforcer», del ex integrante de la legendaria facción The Four Horsemen, en su podcast, ARN:

«Cody y Dustin, hay que ponerlos en la cima«. El veterano elogia a los hermanos por haber sido capaces de brillar más allá de la sombra de su padre al mismo tiempo que han honrado siempre su legado.

Pero no solo los menciona a ellos: «Brad Armstrong (hijo de ‘Bullet’ Bob Armstrong), hay que incluirlo en ese grupo«. No así a Road Dogg, hermano de Brad.

«Randy Orton, y déjenme decirles, su padre Bob Orton Jr. y Dick Slater fueron mis razones para entrar en el negocio de la lucha libre. Bob Orton Jr., creo que no recibe suficiente crédito por lo buen intérprete que fue, al igual que Dick Slater. Randy vino justo detrás de él, igual de bueno, pero de una manera diferente. Sus estilos no son los mismos, son completamente diferentes».

Cabe mencionarse aquí que «The Viper» no es un luchador de segunda generación sino de tercera pues además de su padre su abuelo, Bob Orton, también fue luchador; trabajó en los territorios de la NWA y una vez desafió a Bruno Sammartino por el Campeonato WWE en el Madison Square Garden. Así mismo, el 14 veces Campeón Mundial tiene un tío que también lo fue, Barry Orton.