El objetivo principal en este momento de Cody es patear el trasero de MJF. Esperamos que los dos se enfrenten por fin en un mano a mano en Revolution, el 29 de febrero. Pero para que eso ocurra Rhodes va a tener que cumplir una serie de condiciones impuestas por su oponente. El luchador y Vice Presidente Ejecutivo de AEW aceptó anoche en Dynamite el cumplimiento de todas y cada una.

Qué interesantísimas están las estipulaciones que MJF le puso a Cody en #AEWDynamite. Más estipulaciones de esas, por favor https://t.co/II7skedemd pic.twitter.com/Eahe6AmhTr — Superluchas.com (@Superluchas) January 16, 2020

► Cody vs Wardlow en Jaula de Acero

No va a ser un camino fácil para Cody pues en las próximas semanas tendrá que evitar adelantarse y poner sus manos encima de Maxwell Jacob Friedman antes del PPV. Eso además de que en algún momento de las mismas tendrá que permitir que le golpeen 10 veces con un látigo. Y por si esto no fuera suficiente, tendrá que enfrentará a Wardlow dentro de una jaula de acero. Esto último es lo único que tenemos confirmado cuándo ocurriá, pues All Elite Wrestling acaba de anunciarlo de forma oficial.

Tenemos que decir además que es un combate el Steel Cage que nunca se ha visto hasta ahora en esta empresa. Obviamente, todos sabemos cómo funciona, pero será la primera vez que se vea en AEW.

«Dynamite, miércoles 19 de febrero, State Farm Arena. Cody vs Wardlow en Jaula de Acero».

Esta también será la primera lucha del secuaz de MJF en esta compañía desde que firmó. No tiene una carrera muy longeva. Comenzó su carrera en 2014, disputando 83 combates hasta la fecha. Ha trabajado sobre todo para International Wrestling Cartel en Pensilvania. Como curiosidad, la última vez que luchó dentro de una estructura metálica, unos meses atrás, perdió el Campeonato Super Indy IWC.

En el caso de Rhodes, no tiene un encuentro similar desde 2017, cuando venció a Joey Ryan en APW Cow Palace Royale. Tiene bastante más experiencia que su futuro oponente en este tipo de combates pues lo ha disputado en 11 ocasiones, por 3 del rudo.