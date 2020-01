Todo está encaminado a que MJF se vea las caras con Cody el 27 de febrero en la Wintrust Arena de Chicago en AEW Revolution. El más reciente episodio de esta historia lo vivimos unas horas atrás en Dynamite. El rudo apareció en el programa para apuntar cuales son las tres condiciones que tiene para que Rhodes pueda enfrentarlo en el PPV. No va a ser un camino fácil para el también Vice Presidente Ejecutivo de la empresa. No podrá golpear a su oponente antes de la lucha, antes tendrá que vencer a Wardlow en una jaula de acero y deberá arrodillarse para recibir 10 latigazos.

Ahora falta que conozcamos la respuesta de Cody a estas condiciones, lo cual suponemos que tendremos la semana que viene. Antes, Maxwell Jacob Friedman dedicó estas palabras a su rivalidad en una entrevista en ESPN690:

«Siento que la gente piensa que soy un hombre malvado, pero esa no es la realidad. El malo de esta historia es Cody Rhodes. Cody Rhodes me miró a la cara y me dijo que quería ser mi mentor, que quería prepararme, que quería convertirme en una estrella. Pero acabé vestido como un personaje de Star Trek. No se preocupaba por mí.

«Solo le preocupaba que no pudiera ser más grande que él. Pero me di cuenta, gracias a Dios me di cuenta. Y si miras mi cara cuando le de esa patada en sus b*las tenía una sonrisa de oreja a oreja. Ahora puedo ser yo mismo. Ahora soy la cara de AEW, lo que debería haber sido desde el primer segundo en que comenzó esta empresa. Tony Khan y yo somos amigos. Me gusta llamarlo TK».