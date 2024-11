Cody Stamann: «Mi carrera depende de la pelea de UFC Fight Night 247»

Cody Stamann ve UFC Fight Night 247 como una situación potencial de vida o muerte.

Stamann (21-7-1 MMA, 7-6-1 UFC) buscará romper una racha perdedora de dos peleas cuando se enfrente a Da’Mon Blackshear (14-7-1 MMA, 2-3-1 UFC) el 9 de noviembre en el UFC Apex en Las Vegas.

De cara a la última pelea de su contrato con la UFC, Stamann, de 34 años, pretende causar una gran impresión contra Blackshear.

“Cada pelea es la pelea más importante de tu vida. Abordo cada pelea de la misma manera, pero esta tiene mucha presión adicional, supongo, relacionada con ella. (Es la) última pelea en mi contrato con UFC. Estoy en una situación en la que necesito ganar, no voy a edulcorarlo. Tengo que salir y ganar. Mi carrera depende de ello, y lo sé. Creo que eso me motiva y me asusta muchísimo porque sé que si no tengo un buen desempeño esa noche, ¿Quién sabe?

“Quizás necesite buscar un trabajo, me gusta mi trabajo y quiero conservarlo. Así que me estoy preparando mental y físicamente al 100 por ciento para entrar en una guerra, y tengo la voluntad, la capacidad y la energía para hacer el trabajo, sin importar dónde termine esta pelea. No me importa mi cuerpo, no me importa mi salud, voy a entrar sin planes de nada para el futuro. Para mí es una situación de tener que volver con el escudo puesto o con él puesto”.

Esta no es la primera vez que Stamann se encuentra entre la espada y la pared. Hace unos años, llevaba una racha de tres derrotas, pero dice que su disposición a pelear con cualquiera en cualquier momento es lo que ha contribuido a su longevidad en la UFC.

“Ya he estado en esta situación antes. Y creo que mi salvación en esta situación es el hecho de que la UFC sabe muy bien… quiero decir, miren a los muchachos con los que he peleado. Es como asesino tras asesino tras asesino. Saben a ciencia cierta que cuando llaman a mi línea, no importa si son seis semanas, dos semanas, una semana, cuatro días… no importa. La respuesta es sí, y solo quiero saber cuánto tengo que pesar”.