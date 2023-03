Cody Rhodes: “Yo soy la cara de la WWE”

Cody Rhodes hizo su regreso en WrestleMania 38 luego de estar seis años fuera de la WWE. Allí inició una rivalidad con Seth Rollins que incluyó una trilogía de encuentros, y que culminó en Hell in a Cell, aunque su ímpetu se detuvo luego de aquel encuentro por una lesión en su pectoral. Regresaría en Royal Rumble ganando dicho encuentro para sellar su boleto hacia WrestleMania 39, donde tendrá la oportunidad de coronarse como el Campeón Universal Indisputable WWE, en el caso de que derrote a Roman Reigns este domingo.

► Cody Rhodes tiene la oportunidad de llegar a la cima de la WWE en WrestleMania 39

Antes de su regreso a la WWE, Cody Rhodes fue la cara de All Elite Wrestling, donde junto a luchadores como The Young Bucks y Kenny Omega, ayudaron a consolidar a la empresa de Tony Khan que vio la luz en el 2019.

En una entrevista reciente con Sports Illustrated, Cody Rhodes respondió una pregunta sobre la posibilidad de sentir una presión adicional al convertirse en la cara de la compañía si ganaba el título mundial, a lo que respondió que ya es la cara de la WWE en la actualidad, luego de afrontar su trilogía contra Seth Rollins.

“Esta respuesta puede parecer como extremadamente tonta. Es la única forma en que puedo exponerlo un poco más espinoso. No creo que haya más presión sobre ser potencialmente la cara de la empresa porque, respetuosamente, Siento que, durante los últimos cuatro meses, ya he sido la cara de la empresa. Roman tiene, ya sabes, no un horario de medio tiempo, sigue siendo una superestrella de tiempo completo y sigue siendo el campeón, respetuosamente, pero Hago de cada pueblo cada ciudad”.

“Ya me he sentido como la cara de la compañía desde quizás incluso Hell in a Cell, incluso cuando estaba lesionado. Y tal vez eso es solo que WWE está viendo este nuevo juguete brillante que ha regresado, y pusieron The American Nightmare en todas partes. Pero Diría que está funcionando porque hemos tenido algunas noches increíbles en términos de audiencia de la WWE”.