Cody Rhodes: «Ya tomé mi decisión para WrestleMania»

Esta noche, WWE realizará una gran conferencia de prensa desde Las Vegas, Nevada, con la cual dará inicio formalmente a WrestleMania 40. Estarán presente Bianca Belair, Rhea Ripley, Seth Rollins, y por supuesto, el triángulo de mayor impacto e interés en WWE: Roman Reigns, Cody Rhodes y The Rock.

Y es importante esto, pues ya hace unos minutos, Cody Rhodes anunció a través de una historia en su cuenta de Instagram que ya tomó su decisión final en torno a ante quién luchará en WrestleMania. Esto tiene expectantes a los fanáticos.

This is his "my stance has changed" pic.twitter.com/tKRqKzojzv

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) February 8, 2024