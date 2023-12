Cody Rhodes y su renovación con WWE: ¿Ya firmó o no?

Aunque ayer publicábamos aquí en SÚPER LUCHAS que Sean Ross Sapp de Fightful Select había reportado que el más grande interés de WWE para el año nuevo 2024 era poder renovar el contrato de Cody Rhodes, ahora ha surgido una nueva versión que genera un cruce de informaciones.

Y es que según Reveló Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, Cody Rhodes habría firmado una renovación contractual con WWE en el pasado mes de octubre, por lo que WWE no estaría buscando con apuro que renovara su contrato.

Sin embargo, hace muy poco, Ross Sapp de nuevo habló acerca de este tema, y dio una nueva versión:

For what it's worth, sources close to Cody Rhodes claim he was offered the new contract by WWE in October, but has not signed it.

A deal is expected to be done. pic.twitter.com/LAYhh4C8YH

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) December 23, 2023