Conforme a lo previsto, las estrellas de la WWE, Roman Reigns y Cody Rhodes, están listos para comenzar el rodaje de sus papeles en la película de «Street Fighter».

The American Nightmare no participó en el Clash in Paris PLE del fin de semana y, de hecho, no ha luchado en casi un mes; su último combate fue en la edición del 8 de agosto de WWE SmackDown, donde fue atacado por Drew McIntyre, quien lo puso contra la mesa de comentaristas, quedando fuera de combate. Reigns, al igual que Rhodes, aparentemente también fue descartado de la televisión en Clash en París, donde Bron Breaker y Bronson Reed lo atacaron tras lograr la victoria en el combate abridor del evento. Fue sacado en camilla y es probable que no lo veamos un tiempo en pantallas para que pueda filmar para la película de «Street Fighter».

► Cody Rhodes y Roman Reigns se ausentarán de Wrestlepalooza

Cody Rhodes interpretará a Guile en la adaptación del popular videojuego, mientras que Roman Reigns interpretará a Akuma en la película. Según informó el «Wrestling Observer Newsletter», el campeón Indisputable WWE ya ha comenzado el rodaje de la película y Reigns hará lo propio en el transcurso de esta semana. El informe agregó que las fechas de rodaje de ambos luchadores coinciden, y que este último, según se informa, finalizará el rodaje para el 20 de septiembre.

Lo anterior implica que ambas estrellas no formarán parte del próximo evento premium, Wrestlepalooza, que ya va formando su cartel de a poco, confirmándose este lunes en RAW el primer combate, en el cual Iyo Sky y Stephanie Vaquer lucharán por conseguir el Campeonato Mundial Femenil que está vacante.