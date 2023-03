Cody Rhodes y los ‘Dusty’s Kids’ en WrestleMania 39

Un tema clave en la rivalidad de Cody Rhodes con Roman Reigns hacia WrestleMania 39 es que ambos son hijos de Dusty Rhodes. El ‘American Nightmare’ lo es biológicamente mientras que el ‘Jefe Tribal’ lo es como Superestrella de la WWE. Pero no es el único, Becky Lynch, Bayley, Seth Rollins, Kevin Owens o Sami Zayn también fueron criados por el ‘American Dream’ en NXT antes de convertirse en algunos de los nombres más importantes de la compañía. Ninguno hubiera tenido la misma carrera sin él.

> Los ‘Dusty’s Kids’ en WrestleMania 39

Y todos, los mencionados, están haciendo grandes cosas en WrestleMania 39, como señala Cody a The Associated Press:

“Cuando falleció, ‘los niños de Dusty’ era algo que escuché mucho porque su influencia y legado estaban siendo extendidos. Esa era una estadística que iba a más. Bayley, Sasha (Banks), Becky (Lynch), Seth (Rollins), Roman, Sami (Zayn), Kevin (Owens), todos estaban mejor que yo. No era algo de lo que pudiera quejarme o con lo que hacer un berrinche porque lo estaban honrando. Casi parecía que ellos lo honraban más de lo que yo lo hacía. Con eso vino algo de celos y envidia. Me hubiera encantado haber hecho una clase de promo o haber estado cerca de un ring con mi padre.

“Obtuve una educación muy diferente de él que ellos. Pero eso es porque en estas entrevistas, incluso en las noches, no quiero decir su nombre o hablar de él, lo escuchas de todos modos porque sus huellas digitales están por todo WrestleMania. Cada una de esas personas que acabo de nombrar, en su mayor parte, están haciendo algo espectacular. Quieres agregarte a esa lista, y casi no puedes funcionar si no lo haces. Siento como si Roman me haya dado un arma en cierto sentido. No estaba ajustado y listo para ello. Estoy listo para eso ahora“.

¿Qué ‘niños de Dusty Rhodes’ ganarán en WrestleMania 39?