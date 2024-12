Cody Rhodes y Kevin Owens se enfrentarán en Royal Rumble 2025

En el reciente Saturday Night’s Main Event, Kevin Owens luchó contra Cody Rhodes con el campeonato indisputable WWE en juego, con The American Nightmare retener su título de manera controvertida, pero el final no fue tan bueno para Cody, porque el retador lo atacó por detrás y lo remató con un martinete, provocando que el campeón sea sacado en camilla y robándose el Campeonato del águila dorada.

► Cody Rhodes y Kevin Owens definirán su rivalidad en lucha de escaleras

El estelar del reciente Friday Night SmackDown tuvo a Nick Aldis diciendo que Kevin Owens debe devolver ese título robado antes del final del programa, o enfrentaría grandes represalias. Más tarde en el programa, Kevin Owens grabó una entrevista desde su auto donde dijo que se merece tener el cinturón del título de águila alada. Tampoco le importó el ultimátum de Aldis, ya que dijo que solo se reunirá con el gerente general de SmackDown bajo sus términos, y a solas.

Finalmente, el segmento tuvo lugar en los últimos minutos del programa, con los tres involucrados en el ring, con Owens diciendo que no devolverá el título y Cody replicándole que no le importaba, ya que no quiere convertir en mártir a alguien que quiere ser un mártir. Luego de un intercambio de palabras, Nick Aldis programó una lucha de escaleras para el Royal Rumble que se llevará a cabo el 1 de febrero en Indianápolis en el Lucas Oil Stadium. Después de eso, Owens atacó a su rival y lo dejó tendido en el ring antes de que el programa saliera del aire, y tras la conclusión del programa, WWE hizo oficial lo indicado por Aldis.

Hay mucha historia entre Cody Rhodes y Kevin Owens. Después del evento premium en vivo WWE Bad Blood 2024, Kevin Owens atacó a Cody Rhodes en el estacionamiento, y parece que esto culminará en Royal Rumble 2025 con los títulos colgados por todo lo alto, donde seguramente ya no habrán más excusas ni se repetirá la polémica que hubo en Saturday Night’s Main Event.