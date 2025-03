Cody Rhodes y John Cena calientan más la rivalidad rumbo a WrestleMania

​En el evento de WWE Raw desde el OVO Hydro en Glasgow, Escocia, John Cena sorprendió al público al presentarse y confrontar a los aficionados escoceses. Durante su intervención, Cena recordó que él introdujo el «Campeonato Giratorio» (Spinner Belt), un diseño que en su momento generó controversia entre los seguidores de la lucha libre.

Además, Cena declaró su intención de arruinar la lucha en WrestleMania 41, asegurando que ganará el Campeonato Indiscutido de WWE por decimosexta vez, superando así el récord de Ric Flair. Añadió que, una vez obtenido el título, se retirará llevándose el campeonato consigo.

